Koningin Máxima opent Dutch Design Week in Eindhoven

Koningin Máxima heeft donderdagavond de 25e editie van de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven geopend. Tijdens het evenement worden ontwerpen in allerlei categorieën getoond.

Voordat Máxima de DDW opende, sprak ze met creatief directeur Miriam van der Lubbe over de impact die Dutch design heeft op thema’s als innovatie, duurzaamheid en verbinding. De DDW is een jaarlijks terugkerend evenement dat negen dagen duurt. 2000 ontwerpers exposeren er hun werk, verdeeld over ongeveer honderd locaties in de stad.

Koningin Máxima is groot liefhebber van Dutch design, zo vertelde ze tijdens eerdere bezoeken aan de DDW. In 2023 was de koningin voor het laatst aanwezig bij het evenement. In hetzelfde jaar bracht ze ook een bezoek aan Nederlandse ontwerpers die exposeerden op de Milan Design Week in Italië.