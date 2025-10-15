Koningin Máxima opent expositie over kinderoncologie

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag in Amsterdam de tentoonstelling Heroes – kinderkanker de wereld uit geopend. Het Prinses Máxima Centrum uit Utrecht heeft de expositie georganiseerd en genereert hiermee aandacht voor kinderoncologie.

Tijdens het openingsprogramma stond het belang van internationale samenwerking bij kinderoncologie centraal. Koningin Máxima verrichtte samen met twee kinderen de openingshandeling en kreeg een rondleiding over de tentoonstelling. Kinderen vertelden Máxima over hun zelfgemaakte superheldentekeningen die zij voor de expositie hadden gemaakt. Daarna sprak de koningin met experts over onderwerpen als het verbeteren van behandelingen en kennisdeling.

Het Prinses Máxima Centrum heeft de tentoonstelling georganiseerd om het internationale SIOP-congres dat later deze maand in Nederland plaatsvindt. Tijdens het Internationaal Congres voor Pediatrische Oncologie komen deskundigen bijeen om kennis en expertise over kinderkanker met elkaar uit te wisselen.