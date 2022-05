Koningin Máxima opent het ARTIS Groote Museum

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend het ARTIS Groote Museum geopend in de Amsterdamse dierentuin. Uit handen van ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius kreeg zij het piepkleine sleuteltje waarmee ze de deuren van het Groote Museum kon openen.

Het rijksmonument op het terrein van ARTIS is de afgelopen jaren gerestaureerd en biedt nu plek aan een museum dat gaat over de verbinding met je lichaam en al het andere leven op de wereld, zoals dieren, planten en microben.De koningin kreeg een rondleiding door het interactieve museum. Zelf keek ze ook even in de microscoop.

Het museum biedt een combinatie van kunst en wetenschap – met installaties, kunst, animaties, films, foto’s, geluid en geuren – waardoor diverse associaties en dwarsverbanden kunnen worden gelegd. In twaalf verschillende zones biedt een lichaamsdeel steeds het uitgangspunt, waarbij overeenkomsten te zien zijn met planten en dieren. Vooral de aandacht voor planten in het museum is volgens artistiek leider Haig Balian bijzonder. “Planten zijn zeer ondergewaardeerde species. We weten er eigenlijk nog bijzonder weinig van.”

Het Groote Museum, dat donderdag opent voor publiek, is na Micropia het tweede museum onder de hoede van ARTIS. In het voormalige hoofdgebouw was de eerste etage ingericht als museumruimte voor de natuurhistorische collectie, dat het Groote Museum werd genoemd. Volgens ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius was het de eerste plek in de hoofdstad waar kunst, wetenschap en natuur samenkwamen en diende het in die tijd als epicentrum van cultuur in Amsterdam.