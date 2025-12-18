Koningin Máxima opent jubilerende Eurosonic Noorderslag

Koningin Máxima opent op woensdag 14 januari de veertigste editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in De Oosterpoort in Groningen. De koningin woont die avond de openingsshow bij en gaat na afloop in gesprek met artiesten.

Na de openingshandeling bezoekt de koningin in de kleine zaal een optreden van de Nederlandse band Goldkimono. In een andere zaal gaat ze daarna naar de show van Dove Ellis, een songwriter en performer uit Ierland.

Showcasefestival en muziekconferentie ESNS blikt tijdens de opening van de komende editie terug op de afgelopen veertig jaar. Er zijn optredens van het Duitse theaterduo Siegfried & Joy, de Oekraïense Alina Pash, de Nederlandse band YĪN YĪN en zangeres Lia Kali uit Spanje.