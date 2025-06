Koningin Máxima opent kliniek in Capelle aan den IJssel

Koningin Máxima heeft dinsdag de nieuwe Bergman Clinics in Capelle aan den IJssel geopend. Tijdens de openingsceremonie onthulde de koningin een foto van het personeel. In de kliniek komen vijf medische disciplines samen, waaronder plastische chirurgie, dermatologie en gynaecologie.

In de kliniek sprak Máxima onder meer een moeder van vier kinderen die net was geopereerd aan haar knie. Ze had haar kruisband gescheurd tijdens het voetballen. “Wie tilt de kinderen op?”, vroeg Máxima, waarop de patiënt antwoordde dat ze dat aan haar man overliet.

Een grote uitdaging voor de kliniek is een schaarste aan personeel, volgens topman Emile van Oorschot. De vraag naar zorg in de regio Rotterdam is veel groter dan de zorg die kan worden geboden. Efficiëntie en innovatie zijn daarom nog belangrijker, aldus de bestuurder.

App

Bij de afdeling dermatologie bezocht Máxima een zogeheten kleine operatiekamer, waar kleine ingrepen worden gedaan. Dermatologie wordt steeds belangrijker, omdat huidkanker steeds vaker voorkomt. “Vroeger gingen mensen een weekje naar Texel. Nu gaan ze een weekje naar de Bahama’s”, aldus de dermatoloog. De kans op huidschade door de zon is daardoor volgens hem een stuk hoger.

Daarop vroeg de koningin naar de mogelijkheden voor patiënten om zelf met een speciale app diagnoses te krijgen. “Die iPhones maken zulke scherpe foto’s”, merkte ze op. Volgens de dermatoloog was die technologie echter nog niet geavanceerd genoeg.

Echo

Bij gynaecologie was de koningin erg onder de indruk van een nieuw apparaat dat echo’s maakt. “Ongelooflijk!”, aldus Máxima. Volgens haar was het apparaat een stuk kleiner geworden. Patiënten kunnen daarnaast het apparaat zelf bedienen met een touchscreen.

Na de rondleiding sprak de koningin kort met enkele experts in de kliniek. Daar werd ze onder meer bijgepraat over nieuwe samenwerkingen en innovaties. Na afloop werd zij nog gevraagd naar haar eigen beautygeheim, maar daar wilde Máxima niets over kwijt.