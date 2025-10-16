Koningin Máxima opent nieuw hoofdkantoor van Koninklijke Philips

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag het nieuwe hoofdkantoor van Koninklijke Philips in Amsterdam geopend. Het gebouw is duurzaam ontworpen met behulp van Philips-medewerkers.

Rond 15.00 uur arriveerde de koningin in Amsterdam. Voorafgaand aan de opening kreeg ze uitleg over hoe technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI), kan helpen bij betere zorg voor meer mensen. Vervolgens kreeg Máxima de taak het gebouw te openen door op symbolische wijze een hartslag tot leven te wekken. Tijdens een rondleiding bekeek de koningin diverse innovaties en sprak ze met medewerkers van Philips over de missie van het bedrijf en projecten waarvoor het zich inzet.

Na haar bezoek aan Amsterdam stapte koningin Máxima in de auto naar Eindhoven, waar ze donderdagavond de 25e editie van de Dutch Design Week opent.

Philips is een elektronicabedrijf dat werd opgericht in 1891. Waar het concern jarenlang huishoudelijke apparaten als stofzuigers, televisies en wasmachines produceerde, richt het zich tegenwoordig op medische producten zoals röntgenapparatuur.