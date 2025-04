Koningin Máxima opent nieuw kunstmuseum over migratie

Koningin Máxima gaat op 15 mei naar de Rotterdamse wijk Katendrecht voor de opening van Fenix, een nieuw kunstmuseum over migratie. Het museum is gevestigd in een gerestaureerde monumentale loods uit 1923 die staat op de kade waar migranten per schip vertrokken en aankwamen.

De koningin opent het museum op de kade en maakt daarna een rondgang langs de collectie. Ook spreekt zij met kunstenaars en medewerkers van Fenix.

In het museum is een internationale kunstcollectie te zien van meer dan honderd kunstenaars, afkomstig uit alle continenten. De collectie bestaat onder meer uit een doolhof dat is opgebouwd uit tweeduizend door particulieren gedoneerde koffers. Het grootste kunstwerk van Fenix is de Tornado, een dubbel gedraaide trap in het hart van het gebouw, die uitkomt op het panoramadak. Met de collectie wil Fenix laten zien dat migratie tijdloos en universeel is.