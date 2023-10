Koningin Máxima opent tentoonstelling Iris van Herpen

Koningin Máxima opent 28 november de tentoonstelling Iris van Herpen: Sculpting the Senses in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs, samen met beeldend kunstenaar Van Herpen zelf. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Ook bezoekt de koningin de dag erna het centrum Maison Européenne de la Photographie, eveneens in Parijs, waar zij de tentoonstelling Viviane Sassen – Phosphor: Art & Fashion bekijkt.

Het Musée des Arts Décoratifs heeft Van Herpen gevraagd een expositie in het museum te tonen “als eerbetoon aan haar vooruitstrevende ontwerpen”, meldt de RVD. De tentoonstelling is opgezet aan de hand van negen thema’s, waaronder Water and Dreams en Skeletal Embodiment.

Na de opening krijgt de koningin een rondleiding en gaat zij in gesprek met onder anderen de curator. De tentoonstelling is van 29 november tot en met 28 april in Parijs te zien, maar verplaatst zich daarna naar onder andere Rotterdam.

Viviane Sassen – Phosphor: Art & Fashion

De dag erna bezoekt Máxima de tentoonstelling Viviane Sassen – Phosphor: Art & Fashion in het Maison Européenne de la Photographie, een centrum voor hedendaagse fotografie. De koningin krijgt een rondleiding en gaat met Sassen in gesprek over haar werk. Verder ontmoet de koningin een aantal jonge fotografen.

Viviane Sassen – Phosphor: Art & Fashion bestaat uit onder meer ruim 200 foto’s en video’s, kunst en collages. Deze tentoonstelling is tot en met 11 februari te zien.