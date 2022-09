Koningin Máxima overhandigt VN-baas jaarverslag

Koningin Máxima heeft woensdagavond (plaatselijke tijd) tijdens een ontmoeting met VN-secretaris-generaal António Guterres haar jaarverslag aangeboden van haar VN-werkzaamheden van het afgelopen jaar. De koningin is al sinds 2009 voor de VN actief als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van inclusieve financiering (UNSGSA).

De titel van het jaarverslag is “Rechtvaardige, Inclusieve en Duurzame Groei”. Daarin wordt onder meer ingegaan op het belang van een inclusieve digitale economie, financiële gezondheid, consumentenbescherming, eenduidige dataverzameling en de rol van financiële inclusie in het economisch herstel na de coronapandemie.

Koningin Máxima reisde dinsdag direct na afloop van Prinsjesdag naar New York om daar de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bij te wonen. Naast de ontmoeting met Guterres had zij gesprekken in New York met onder anderen vertegenwoordigers van ontwikkelingsorganisaties en de private sector en regeringsvertegenwoordigers van landen. Ook was ze spreker bij twee VN-evenementen.