Koningin Máxima praat in ziekenhuis over zorgprogramma

Koningin Máxima is dinsdag langsgegaan bij het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Het werkbezoek stond in het teken van het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG), dat moet bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. In het ziekenhuis in Venlo wordt het programma in de praktijk toegepast.

Aan ZE&GG zijn zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de overheid verbonden. De partijen bekijken samen van welke zorg de effectiviteit niet vaststaat en waarnaar dus verder onderzoek moet worden gedaan. Wanneer aangetoond is welke zorg effectief is, wordt die geïmplementeerd op de werkvloer en gemonitord.

Máxima sprak tijdens het werkbezoek met de partijen binnen het programma over de werking daarvan. Daarna kreeg de koningin een rondleiding door het VieCuri Medisch Centrum en kreeg ze enkele voorbeelden te horen. Zo sprak Máxima met een cardioloog en radioloog over een evaluatie van de behandeling van patiënten met pijn op de borst. Ook hoorde ze van een KNO-arts en een dermatoloog onder meer over het gebruik van zorg in de spreekkamer.

Vervolgens nam de koningin een kijkje op de verpleegafdeling en kreeg ze onder meer een demonstratie van hulpmiddelen die verpleegkundigen gebruiken. Het bezoek werd afgesloten met een informatiemarkt waar activiteiten van ZE&GG werden gepresenteerd.