Koningin Máxima praat over project voor dakloze jongeren

Koningin Máxima was woensdagochtend samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) bij een bijeenkomst van het programma Alle jongeren een thuis van Kansfonds. Daar werd gesproken over ideeën om dak- en thuisloosheid onder jongeren tegen te gaan.

De koningin en de staatssecretaris spraken met jongeren die inmiddels een eigen huis hebben. Zij vertelden over wat voor hen het verschil heeft gemaakt in de zoektocht naar een thuis. Máxima kreeg vervolgens te horen over kwesties waar de verscheidene initiatieven in hun werk tegenaan lopen. Ook hoorde zij over de stappen die zijn gezet sinds Máxima het fonds vier jaar geleden heeft bezocht.

In Nederland zijn zo’n 8500 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Eigenlijk zijn dat er nog veel meer, maar niet iedereen is geregistreerd. Deze jongeren slapen op straat, in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. Het gebrek aan een thuis leidt vervolgens tot nog meer problemen zoals schulden, geen opleiding of werk en verslavingen. Het Kansfonds financiert projecten die jongeren helpen bij het vinden van een thuis.