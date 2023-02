Koningin Máxima praat over schulden door hoge energierekening

Koningin Máxima gaat donderdag in gesprek over mensen die in financiële problemen komen door de hoge energierekening. Tijdens een bezoek aan het klantcontactcentrum van het Tijdelijk Noodfonds Energie in Den Haag krijgt de koningin uitleg over de hulp aan gezinnen die door de rekeningen extra belast worden.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een initiatief van onder andere Eneco, Vattenfall en SchuldenlabNL, waar koningin Máxima erevoorzitter van is. Het noodfonds biedt financiële steun aan mensen van wie een te groot deel van het inkomen naar energie gaat. Het fonds betaalt dan een deel van de rekening, om zo te voorkomen dat huishoudens (grotere) schulden oplopen.

Koningin Máxima praat met medewerkers van het contactcentrum en ze luistert mee met telefoongesprekken met mensen die hulp zoeken. Daarna volgt een inhoudelijk gesprek over het noodfonds met kwartiermaker Lodewijk Asscher, vertegenwoordigers van het management van het Noodfonds en een vertegenwoordiger van de organisatie Flanderijn, die zorgt voor de bemensing van het klantcontactcentrum.