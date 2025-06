Koningin Máxima: prinses Amalia is heel flink

Het gaat naar omstandigheden goed met prinses Amalia. “Ze is heel flink”, zei koningin Máxima een dag na de armbreuk van haar oudste dochter tegen RTL Boulevard na afloop van een werkbezoek in Amsterdam. In de RAI verzorgde ze de openingstoespraak van de Global Summit van het Consumer Goods Forum.

Hoe het woensdag precies met Amalia ging, wist de koningin niet. “Nu weet ik het niet natuurlijk, want ik ben niet bij haar, maar ze is oké”, aldus Máxima, die van plan was om direct naar de prinses toe te gaan.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldde dinsdag dat Amalia haar bovenarm heeft gebroken na een val van haar paard. Het is nog niet duidelijk of de breuk gevolgen heeft voor haar officiële verplichtingen en andere afspraken. De RVD was woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.