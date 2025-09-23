Koningin Máxima reikt 9 oktober Appeltjes van Oranje uit

Koningin Máxima reikt op donderdag 9 oktober op Paleis Noordeinde in Den Haag de Appeltjes van Oranje 2025 uit. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Naast Máxima is ook prinses Beatrix aanwezig bij de uitreiking. De Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale initiatieven in het koninkrijk.

De prijzen worden toegekend aan initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. De winnaars worden tijdens de uitreiking bekendgemaakt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de tien genomineerde initiatieven. Máxima houdt tijdens de bijeenkomst een toespraak en reikt de Grote Appel en twee Appeltjes uit.

De Appeltjes van Oranje worden voor de 23ste keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje dat prinses Beatrix heeft ontworpen en een geldbedrag van 25.000 euro. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.