Koningin Máxima reikt Cultuurfonds Prijs 2023 uit

Koningin Máxima reikt op maandag 20 november de Cultuurfonds Prijs 2023 uit. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend. Het Cultuurfonds kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een bijzondere betekenis voor cultuur of natuur. De winnaar ontvangt 100.000 euro.

Máxima woont eerst het programma van de prijsuitreiking bij, met onder meer optredens en sprekers die betrokken zijn bij het Cultuurfonds en de winnaar van de Cultuurfonds Prijs. Daarna reikt de koningin de prijs uit en gaat zij in gesprek met betrokkenen.

Eerder dinsdag werd bekend dat het Cultuurfonds zijn naam heeft veranderd. Het fonds heette eerst het Prins Bernhard Cultuurfonds. Begin oktober werd het fonds overvallen door het nieuws dat in het archief van prins Bernhard een NSDAP-pas was aangetroffen. “Met respect en waardering voor het verleden gaat het Cultuurfonds vanaf vandaag verder met een naam die past bij wie we nú zijn en met de focus op onze inhoud”, liet directeur Cathelijne Broers weten.

Eerdere winnaars van de Cultuurfonds Prijs zijn onder meer de Anne Frank Stichting (2022), IVN Natuureducatie (2021), ISH Dance Collective (2020) en Vereniging De Hollandsche Molen (2019). Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan 35 miljoen euro in de toekomst van cultuur en natuur.