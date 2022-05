Koningin Máxima rondt tweedaags bezoek aan Davos af

Koningin Máxima heeft haar bezoek aan het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos afgerond. De vorstin vliegt woensdagavond na twee drukke dagen weer naar huis.

Máxima was in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) naar Zwitserland gereisd om met name te praten over het bevorderen van de wereldwijde toegang tot digitale financiële diensten.

In Davos was de koningin bij verschillende overleggen aanwezig en sprak ze met hoogwaardigheidsbekleders uit onder meer Egypte, India, Pakistan, Tanzania en Indonesië. Ook waren er gesprekken met CEO’s van diverse bedrijven.

De koningin is jaarlijks aanwezig op het WEF, waar doorgaans ook veel andere royals aanwezig zijn. Vorig jaar ging de topbijeenkomst niet door vanwege de coronacrisis. Máxima nam toen vanuit huis deel aan verschillende paneldiscussies.