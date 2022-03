Koningin Máxima spreekt minister van Financiën VS in Washington

Koningin Máxima heeft woensdag in Washington D.C. een ontmoeting gehad met Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën. De twee spraken elkaar over onder meer het belang van de meetbaarheid van financiële gezondheid in het beleid van overheden en toezichthouders.

Máxima is dinsdag aangekomen in de VS voor een tweedaags bezoek. De koningin is in Washington D.C. en New York voor haar werkzaamheden als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties. Ze zet zich in die functie in voor financiële gelijkheid.

De vorstin is donderdag in New York waar ze onder meer een ontmoeting heeft met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres.