Koningin Máxima spreekt ministers in Ivoorkust

Koningin Máxima vult haar tweede en laatste dag in Ivoorkust met gesprekken met ministers. Rond 9.00 uur vertrok de koningin vanuit haar hotel in Abidjan naar een gebouw waarin verscheidene ministeries zijn gevestigd. Op haar hoge hakken legde ze de route naar de ministeries af, waar ze vrolijk werd begroet door vrouwen die net het vuilnis kwamen ophalen.

De koningin was dinsdag daarom ook een stuk zakelijker gekleed dan maandag, toen haar dag voornamelijk in het teken van veldbezoeken en ontmoetingen met inwoners stond. Waar ze maandag een luchtige rok met simpele top droeg, was dat maandag een groene kanten jurk van haar geliefde modehuis Natan.

De koningin spreekt dinsdag in haar rol als speciale gezant van de Verenigde Naties met onder anderen ministers Adama Coulibaly (economie en financiën) en Amadou Coulibaly (communicatie en digitale economie). Aan het begin van het gesprek maakte de koningin nog een grapje over het schijnen van de zon, verwijzend naar de familienaam Van Oranje en de kleur van de zon.

De voertaal van de gesprekken is Frans. Dinsdagavond vliegt de koningin naar Senegal.