Koningin Máxima spreekt op topconferentie over digitale euro

Koningin Máxima is maandag een van de sprekers op een topconferentie over de invoering van een digitale euro. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigt dat zij daarvoor is uitgenodigd en “voornemens is online” de bijeenkomst in Brussel bij te wonen.

De conferentie is georganiseerd door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB). Ook ECB-topvrouw Christine Lagarde, Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe, vicevoorzitter van de commissie Valdis Dombrovskis en nog veel andere financiële topfiguren discussiëren over de gevolgen voor regelgeving en beleid van invoering van een digitale euro.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, is van plan komend voorjaar een wetgevend voorstel voor de digitale euro in te dienen. Met een digitale euro kunnen betalingen worden gedaan zonder tussenkomst van een gewone bank. De transactie loopt direct via de centrale bank. Een digitale euro is een elektronische vorm van geld die voor iedereen in de eurozone (nu negentien landen) toegankelijk moet zijn. Ook elders in de wereld worden opties onderzocht voor de uitgifte van digitaal geld door centrale banken voor burgers en bedrijven, nu steeds meer online gaat.

Verenigde Naties

Koningin Máxima zal spreken in haar hoedanigheid als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (afgekort UNSGSA). Zij zet zich in deze functie wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, ook lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken.

Vorige maand nog hield Máxima een toespraak bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington over digitaal geld. Volgens de koningin kunnen er aan digitaal geld veel voordelen zitten, ook voor landen waar de financiële infrastructuur nu nog beperkt is. Zo zou het kunnen helpen om bijvoorbeeld transactiekosten omlaag te brengen. Maar voorop moet staan dat digitaal geld niet alleen voor iedereen toegankelijk maar ook veilig is.