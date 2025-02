Koningin Máxima spreekt patiënten bij bezoek postcovid poli

Koningin Máxima heeft dinsdag in Rotterdam gesproken met mensen die lijden aan postcovid. Zij deed dat tijdens een bezoek aan het postcovid expertisecentrum van het Erasmus MC. Het is een van de vier expertisecentra die door academische ziekenhuizen in Nederland zijn opgezet.

Mensen die lijden aan postcovid, ook wel long covid genoemd, hebben klachten die langer dan drie maanden na een besmetting met het coronavirus aanhouden. In Nederland hebben tussen de 300.000 en 500.000 volwassenen daar last van. De patiënten kampen met vermoeidheid, benauwdheid en concentratieproblemen.

Tijdens haar bezoek vertelden de patiënten de koningin over hun ervaringen met de aandoening. In een video van het bezoek die online is gedeeld door het koninklijk huis, is te zien dat een patiënt de koningin vertelt dat hij hoopt dat er gauw perspectief is voor patiënten. Vooralsnog is er namelijk geen behandeling voor postcovid. Door wetenschappelijk onderzoek hopen de expertisecentra bij te dragen aan effectieve behandelingen.