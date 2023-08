Koningin Máxima spreekt studenten Hanzehogeschool toe

Koningin Máxima reist volgende week dinsdag af naar Groningen. Ze houdt dan een toespraak op de Hanzehogeschool ter gelegenheid van het nieuwe schooljaar, heeft de RVD gemeld. Het thema van de opening is ‘Je doet ertoe!’.

Máxima krijgt ook een korte rondleiding over de zogeheten Art Boulevard waar kunstwerken van enkele afgestudeerden zijn tentoongesteld. Ook spreekt de vorstin met studenten en hun lectoren over de ontwikkelingen van praktijkgericht onderzoek in hun werkveld.

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste brede hogeschool van Nederland. Er zijn ruim 1100 hbo-opleidingen in Nederland. Dit jaar hebben ruim 470.000 studenten zich aangemeld.