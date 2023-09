Koningin Máxima tegen eerstejaarsstudenten: omarm het avontuur

Koningin Máxima heeft dinsdag het nieuwe hogeschooljaar geopend bij de Hanzehogeschool in Groningen. In een toespraak richtte de koningin zich onder meer tot de eerstejaarsstudenten die deze week met hun opleiding beginnen.

Voor de eerstejaars is het “extra spannend”, zei Máxima, die daarbij wees op alle veranderingen waar zij mee te maken krijgen. “Nieuwe vakken, nieuwe docenten, nieuwe vrienden leren kennen. Het kan best onzeker maken”, aldus de koningin. Haar boodschap was dan ook: “blijf geloven in jezelf!”. “Het hoeft niet allemaal vanaf de eerste dag perfect te zijn. Geef jezelf de ruimte en de tijd om je eigen ritme te vinden. En omarm het avontuur.”

Máxima had ook lovende woorden over voor alle docenten en andere werknemers. “U bent onmisbaar”, stelde de echtgenote van koning Willem-Alexander. “U helpt de studenten om zich verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Dat is geweldig en dankbaar werk.”

“Ik hoop dat het voor iedereen hier bij de Hanzehogeschool Groningen een prachtig jaar gaat worden. En datzelfde wens ik alle studenten, docenten en medewerkers toe van alle 36 hogescholen in Nederland, in totaal meer dan een half miljoen mensen”, zei Máxima aan het einde van haar toespraak. “Ieders talent is nodig. Ieders talent verdient een kans.”