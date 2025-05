Koningin Máxima test duurzame koptelefoon bij Fairphone

Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan het elektronicamerk Fairphone in Amsterdam. Ze kreeg er uitleg over een aantal producten, zoals een duurzame telefoon en een koptelefoon.

Fairphone zet zich in voor het maken van producten die ontworpen zijn om lang mee te gaan. Máxima kreeg een rondleiding door het gebouw en sprak met medewerkers.

Aanleiding voor het bezoek aan Fairphone was de winst van de Koning Willem I Prijs in de categorie Duurzaam Ondernemerschap. De Koning Willem I Stichting heeft als doel de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.