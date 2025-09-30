Koningin Máxima tevreden met eigen snijvoeg bij werkbezoek

In opperste concentratie heeft koningin Máxima dinsdag een snijvoeg gemetseld. Dat gebeurde bij een werkbezoek aan een praktijkcentrum voor ambachtsopleidingen in Hengelo, waar jongeren worden opgeleid in traditionele ambachten zoals houtbewerking en steenhouwen.

Zelfverzekerd nam de koningin de beugel en mal ter hand, om na een korte uitleg zelf de mortel af te snijden. Helemaal foutloos ging dat niet, constateerde ze al snel. “Het is niet goed gegaan, maar het was dan ook de eerste keer”, zei ze vergoelijkend. De leermeester was desondanks tevreden. “Een mooi resultaat, voor een eerste keer”, vond hij.

De koningin bezocht het praktijkcentrum Restauratie en Innovatie in de Bouw in Overijssel (RIBO) op uitnodiging van het Cultuurfonds. Het fonds investeert in erfgoed en het behoud van ambachten en hier leren jongeren hoe zij cultureel erfgoed kunnen onderhouden en herstellen. RIBO werkt samen met het ROC van Twente.

Wijze vader

Studenten gaven de koningin na aankomst een rondleiding langs verschillende disciplines. Ze keek onder meer naar het maken van een tjasker, een klein type molen. Ook sprak ze met jongens die werkten aan een houten kapconstructie. Op de vraag aan een van hen waarom hij voor dit vak had gekozen, vertelde hij dat zijn vader had gezegd dat je maar beter een vak kunt leren. “Een wijze vader heeft u”, antwoordde de koningin lachend.

Máxima ging ook in gesprek met erfgoedspecialisten en vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen. Daarbij was onder meer de directeur van De Hollandsche Molen aanwezig, een erfgoedspecialist van het Cultuurfonds en de directeur van Ambacht in Beeld Festival. Zij vertelden onder meer hoe het gebrek aan vakmensen dagelijks merkbaar is, maar ook dat er gewerkt wordt om landelijk meer opleidingen zoals RIBO op te zetten en over andere manieren waarop de sector elkaar probeert te vinden.

Zwarte hand

In de tuin van RIBO kreeg de koningin tot slot nog een demonstratie van een smid. Hij maakte speciaal voor de koningin een metalen roos, die hij haar ook overhandigde. “O, wat lief!”, riep ze uit. De gitzwarte uitgestoken hand van de smid kon zij bij het afscheid dan ook moeilijk weigeren.