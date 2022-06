Koningin Máxima trekt de aandacht op markt in Dakar

Koningin Máxima heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan een markt in Pikine, een arme buitenwijk van de Senegalese hoofdstad Dakar. Ze sprak daar met kleine ondernemers die door de organisatie SudPay – een digitaal platform waar mensen hun belasting kunnen betalen – worden geholpen met de financiën van hun onderneming.

De koningin bracht een bezoek aan een kledingwinkel – waar ze van eigenaresse Maryama Samassa Koma ook wat kleding cadeau kreeg – en liep een klein stukje over de nabijgelegen markt. Die was door de hevige regenval echter zo ondergelopen, dat de koningin met haar plateau-sandalen niet verder kwam dan een paar meter.

Bewoners raakten nieuwsgierig door het bezoek, dat werd ‘aangekondigd’ met luide sirenes en politiebegeleiding. Ook veel kinderen kwamen even kijken, maar de buurt leek niet helemaal door te hebben van wie het hoge bezoek kwam. “Iemand uit Frankrijk of Engeland!”, werd enthousiast geroepen. Bij de uitleg dat het om de koningin van Nederland ging, ging bij de meeste bewoners niet direct een belletje rinkelen.

Problemen

In Senegal is sprake van een groot belastingprobleem. Zo’n 70 procent van de belastingen die mensen moeten betalen, wordt niet geïnd. Dat is vanwege fraude, maar ook door problemen met het inzamelen van de belastingen. Dit verlies aan inkomsten voor de overheid zorgt ervoor dat er weinig innovatie is op het gebied van publieke diensten, zoals school, zorg of infrastructuur.

Samba Sow, expert op het gebied van digitale financiële diensten, kwam met het idee van SudPay. Het is de enige digitale dienstverlener die oplossingen biedt voor het innen van lokale belastingen in Senegal. Het digitale platform maakt het makkelijk om gemeentelijke belastingen makkelijk en veilig te innen. Wie zich aan dit platform verbindt, krijgt ook toegang tot financiële diensten zoals een spaarrekening of een lening. Maryama Samassa Koma, de vrouw van de kledingwinkel, maakt Afrikaanse kleding voor vrouwen die in Europa wonen. Zij betaalt via SudPay haar belastingen als ondernemer en heeft zo toegang tot de financiële diensten van de organisatie.