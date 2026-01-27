Koningin Máxima trotseert sneeuw in New York

Koningin Máxima is dinsdag voor een tweedaags bezoek in New York. De vorstin reist naar de Amerikaanse stad voor gesprekken in het kader van haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA), meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Máxima heeft onder meer strategisch overleg met de medewerkers van het UNSGSA-kantoor dat haar ondersteunt bij haar internationale werkzaamheden voor financiële gezondheid. Het kantoor is ondergebracht bij het United Nations Development Programme (UNDP). Woensdagmiddag spreekt de koningin met de nieuwe UNDP-directeur, Alexander De Croo, over de voortgang van haar VN-werkzaamheden.

De koningin treft in New York een witte wereld. In de afgelopen dagen viel er door een winterstorm in de VS een flinke laag sneeuw.