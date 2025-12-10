Koningin Máxima vertelt over Mambo: ‘Bijna geen haar meer’

Mambo, de toypoedel van koningin Máxima, heeft “bijna geen haar meer”. Dat vertelde de koningin woensdagmiddag aan een trouwe fan, na afloop van een bezoek in Den Haag. “Hij is net naar de kapper geweest”, antwoordde Máxima toen haar naar de witte viervoeter werd gevraagd.

De koningin was woensdag bij de uitreiking van de PUM Impact Awards geweest, toen ze bij vertrek werd opgewacht door een groepje vaste fans. Máxima herkende hen meteen en nam een persoonlijke kaart in ontvangst. “Wat een mooie dolfijn op je gezicht. Dat wil ik ook, zo’n mooie dolfijn”, zei ze na het bekijken van de kaart waarop een foto van een van de fans te zien was.

Mambo kwam in 2021 bij het koninklijk gezin wonen, nadat de prinsessen Amalia en Alexia uit huis waren gegaan. Sindsdien steelt het hondje regelmatig de show tijdens de jaarlijkse fotosessies.