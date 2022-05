‘Koningin Máxima viert zaterdag verjaardagsfeest in paleis’

Koningin Máxima geeft zaterdagavond op paleis Huis ten Bosch een feest ter ere van haar 51e verjaardag. RTL Boulevard meldt dat in ieder geval de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, prinses Mabel en enkele goede vrienden van de koningin van de partij zijn.

Het RTL-programma heeft de hand weten te leggen op in ieder geval een deel van het programma van het feest en meldde dat de koningin en haar vrienden en familie vanavond rond 19.00 in de tuin van het paleis verzamelen voor een diner. Na het eten zou het tijd zijn voor muziek. Zondagochtend zijn de gasten opnieuw welkom op het paleis voor een gezamenlijk ontbijt. Of er ook andere royals uit het buitenland aanwezig zijn, is niet bekend.

Royaltykenner Jeroen Snel, bekend van het EO-programma Blauw Bloed, vertelde in de studio te verwachten dat het een groot feest wordt. “Ik denk wel dat ze uitpakken. Vorig jaar toen ze 50 werd mocht er niet zoveel, en nu natuurlijk wel. En feestvieren kunnen ze wel”, zei Snel.

Máxima werd eerder deze week op 17 mei 51 jaar. Over hoe de koningin deze dag vierde is officieel niets bekendgemaakt omdat verjaardagen van leden van het koninklijk huis doorgaans als een privé-aangelegenheid worden beschouwd. Ook over het feest dat zaterdagavond op Huis ten Bosch wordt gegeven zijn officieel geen mededelingen gedaan.