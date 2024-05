Koningin Máxima volgende week voor bezoek naar de Filipijnen

Koningin Máxima brengt volgende week een bezoek aan de Filipijnen. De vorstin doet dit in haar rol van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Máxima is er van maandagavond tot en met donderdag, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Het bezoek staat in het teken van het thema financiële gezondheid en gaat over het bevorderen van financiële inclusie. Op dinsdag doet de koningin twee veldbezoeken. Zo spreekt ze op een eiland een vissersgemeenschap over onder meer de positieve gevolgen van financiële diensten. Daarna gaat Máxima in een stadje langs bij een buurtwinkel waar het onder meer gaat over leningen.

De dag erna is de koningin in de hoofdstad Manilla. Daar heeft ze een focusgroep met vrouwen over de bijdrage van financiële diensten aan hun financiële gezondheid en veerkracht. In Manilla voert ze ook gesprekken met onder anderen president Ferdinand Marcos jr. en diverse ministers en heeft ze rondetafelgesprekken met bedrijven en financiële instellingen.