Koningin Máxima: wantrouwen tegen de overheid is groot

Koningin Máxima sprak woensdagmiddag tijdens de introductie van Stichting Financieel Gezond Nederland (SFGN) over mensen met problematische schulden die veelal moeilijk hulp kunnen vinden. “Het wantrouwen tegen de overheid is groot”, noemde de koningin als een van de oorzaken. Ook zei ze dat er “weinig gebruik” wordt gemaakt van toeslagen en voorzieningen.

Máxima is erevoorzitter van de nieuwe stichting die gericht is op het financieel gezond maken van Nederland. In een toespraak benadrukte ze onder meer het belang van financiële gezondheid op de werkvloer. Werknemers met financiële stress kunnen zich “slechter concentreren” en zijn “minder productief”, sprak de koningin. Ze acht het daarom “cruciaal” dat iedereen, in het bijzonder werkgevers, financiële gezondheid centraal stelt. De presentatie van de nieuwe stichting vond plaats in de Grote Balzaal van het paleis en werd voorgezeten door presentator Sander Schimmelpenninck.

Bestuursvoorzitter Dick Benschop prees Máxima’s inzet als erevoorzitter en was naar eigen zeggen niet verbaasd dat de koningin onlangs een dag meeliep bij de commando’s. “U jaagt ons aan, vol ideeën en vol plannen. U bent betrokken als geen ander, nationaal en internationaal”, zei hij. De koningin zei zich te verheugen op de samenwerking en deelde dat ze “heel blij” is met het team.

De koningin werd vorig jaar benoemd tot speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid en zet zich wereldwijd in voor dit thema. Daarvoor zette Máxima zich jarenlang in voor inclusieve financiering. Hoewel de koningin in andere landen veel initiatieven heeft bezocht, roemt ze het idee achter de nieuwe stichting. “Iets vergelijkbaars als SFGN vind je niet. Nederland loopt hierin voorop en dat is iets om heel trots op te zijn”, zei ze woensdag.

SFGN is een fusie tussen Stichting SchuldenlabNL en de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG). SchuldenlabNL richt zich erop Nederland schuldenzorgvrij te maken en helpt financiële problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. NCFG is een samenwerking van ruim vijftig bedrijven die zich inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers en klanten. Door het samengaan van de initiatieven worden de doelen van beide partijen versterkt.