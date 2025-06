Koningin Máxima wenst Freek en Suzan heel veel sterkte

Koningin Máxima wenst Freek Rikkerink van het muzikale duo Suzan & Freek “heel veel sterkte” nu hij ongeneeslijk ziek is. De koningin heeft het nieuws vorige week “met heel veel ongeloof” tot zich genomen, vertelde ze tijdens het persgesprek bij het staatsbezoek aan Tsjechië.

“Tijdens Koningsdag zag hij er fantastisch uit en vol energie, en altijd die gezamenlijkheid die ze hebben”, zei de koningin over het optreden dat de twee in april gaven bij de viering in Doetinchem. “Het is heel oneerlijk dat zo’n jong persoon met zo veel voor zich hiermee te kampen heeft. Ik wens hem en allebei heel veel sterkte in dit moeilijke proces.”

Suzan & Freek deelden vorige week dat Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Het duo staakte daarop al hun werkzaamheden. Woensdag deelde het duo dat de zanger is begonnen met “levensverlengende medicatie”.