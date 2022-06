Koningin Máxima ziet hoe Máximacollege in de praktijk werkt

Koningin Máxima heeft donderdag een verrassingsbezoek gebracht aan het Máximacollege in Ridderkerk. Tijdens het werkbezoek ging het over het praktijkonderwijs dat op de school wordt gegeven. De koningin kreeg een rondleiding langs praktijklokalen en hoorde verhalen van leerlingen en docenten.

Máxima werd welkom geheten door leerlingen bij de receptie, die deel uitmaakt van de opleiding. Ze waren zichtbaar onder de indruk toen ze zagen dat de koningin voor hen stond. “Hier mag u zich inschrijven”, verwees een van de leerlingen naar een formulier op de balie. Nadat Máxima zich had ingeschreven werd afgetrapt met een gesprek met onder meer de directeur, docenten en een ouder.

Van hen hoorde ze onder meer over de drie kernwaarden op de school: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ook ging het over de intensieve begeleiding die leerlingen krijgen. Volgens docent Githa van der Windt, vier jaar geleden begonnen op het Máximacollege, is het uniek dat kinderen hier zo veel aandacht krijgen. “Ze worden gezien en bouwen zelfvertrouwen op. Als ze van school gaan zien we heel andere leerlingen”, vertelde ze.

Nagels vijlen

Een ouder van een van de leerlingen beaamde dat en noemt het “een heel bijzondere school”. “Het is rustig en veilig. Hij gaat met plezier naar school”, zei hij over zijn zoon. “Dat is het meest belangrijk”, aldus Máxima, die de rust en de kleinschaligheid ook opviel tijdens de rondleiding die volgde.

De kapsalon vormde de eerste stop, waar leerlingen – totaal overrompeld door het bijzondere bezoek – op dat moment op een pop aan het oefenen waren om haar in te vlechten en highlights te zetten. Wat vinden ze eigenlijk zo leuk aan dit vak?, wilde Máxima van ze weten. “Ik vind het leuk om mensen mooi te maken”, zei een van de leerlingen. Bij de manicure liet de koningin de kans niet schieten haar nagels te laten vijlen.

Doorzettingsvermogen

Voorafgaand aan een kijkje in het door leerlingen gerunde restaurant, waar iedere woensdagavond mensen van buiten de school kunnen komen eten, liep het gezelschap langs onder meer het naaiatelier, de werkplaats en de keuken. Even verderop vertelden leerlingen vol trots over de diploma’s die zij hebben behaald, voor bijvoorbeeld assistent-bediening. Dat dat doorzettingsvermogen heeft gekost, vindt de koningin eigenlijk “de meest belangrijke” les die ze geleerd hebben. “Dat komt in je leven nog vaak van pas”, zegt ze tegen de drie leerlingen tegenover haar aan tafel.

Tijdens het laatste gesprek, waarin het ging over de uitdagingen waar de school mee te maken krijgt als het gaat om de aansluiting met de vervolgopleiding en de arbeidsmarkt, merkte de koningin op hoe waardevol de lessen over de 3 v’s, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, zijn. “Fantastisch”. Die zou iedereen op school moeten krijgen, vindt ze. Rond het middaguur was de hele school uitgelopen om de koningin uit te zwaaien. “Zet ‘m op”, moedigde Máxima iedereen aan.

Op het Máximacollege worden rond de 165 leerlingen opgeleid in de sectoren Zorg & Facilitair, Dier & Groen, Horeca, Detailhandel & Logistiek en Techniek. Daarna kunnen zij kiezen voor een opleiding op het mbo of aan het werk gaan. In heel Nederland volgen ongeveer 29.000 leerlingen tussen 12 en 18 jaar praktijkonderwijs.