Koningin onaangekondigd bij benefiet Prinses Máxima Centrum

Koningin Máxima is donderdagavond onaangekondigd verschenen op het lustrumbenefietgala van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Op Instagram deelt het koninklijk huis na afloop beelden van de aanwezigheid van de koningin.

Van bestuurslid Rob Pieters kreeg Máxima een beeldje als dank voor haar betrokkenheid bij het centrum. Het evenement werd georganiseerd vanwege het 5-jarig bestaan van het centrum. Onder anderen Anouk, VanVelzen, Maan en Chantal Janzen traden op.

Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht werd in 2018 geopend. Het is het grootste kinderoncologiecentrum van Europa. Jaarlijks krijgen zo’n zeshonderd kinderen in Nederland kanker.