Koningin op ‘Hollandse’ grasmat in Texas

Koningin Máxima had donderdagavond in de Texaanse stad Austin weer even ‘Hollandse bodem’ onder haar voeten. Bij een bezoek aan het stadion van de voetbalclub Austin FC werd ze bijgepraat over Nederlandse lampen die het gras van het voetbalveld laten groeien.

De Hollandse bouwers zeggen onder meer het gras op een duurzame manier te kunnen koelen: geen overbodige luxe in een stad waar de temperatuur geregeld boven de 35 graden ligt. Ook voorkomt het gebruik van uv-licht de groei van bacteriën en schimmels. Allerlei data van het veld wordt vervolgens gebruikt voor verder onderzoek.

Aansluitend was de koningin aanwezig bij het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Austin FC en de Eindhovense club PSV. De koningin ging niet met lege handen naar huis. Ze kreeg twee voetbalshirts overhandigd door de Nederlandse voetballer Danny Hoesen en de Argentijnse speler Sebastián Driussi. Op het ene shirt haar naam en op de ander die van de door ziekte afwezige koning Willem-Alexander. “Geweldig!”

Zelf een balletje trappen op het Hollandse gras liet Máxima, wandelend op hakken, achterwege.