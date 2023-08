Koningin Paola bij herdenking mijnramp in Marcinelle

De Belgische koningin Paola, de moeder van de huidige koning Filip, is dinsdagochtend aanwezig geweest bij de herdenking van de mijnramp in Marcinelle. Het is precies 67 jaar geleden sinds de grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis.

Paola werd vergezeld door haar kleinzonen, de prinsen Aymeric en Nicolas, de zonen van prins Laurent en prinses Claire. Ook de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, was bij de herdenking aanwezig.

Op 8 augustus 1956 brak een grote brand uit in de kolenmijn Bois de Cazier. Daardoor kwamen uiteindelijk 262 mensen om het leven. Rond acht uur ’s ochtends luidden klokken, een keer voor elk dodelijk slachtoffer. Onder de doden waren ook 136 Italianen. Daarom vlogen tijdens de ceremonie ook twee straaljagers van de Italiaanse luchtmacht over het terrein.