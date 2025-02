Koningin Rania benadrukt belang van rechten voor alle kinderen

Koningin Rania vindt dat ieder kind ter wereld recht heeft op bescherming en zorg. Dat zei de Jordaanse koningin maandag tijdens een bijeenkomst over kinderrechten in het Vaticaan, waarbij ook paus Franciscus aanwezig was. De kerkvorst keurde de dood van kinderen af als gevolg van wereldwijde conflicten.

“Of ze nu hun twee voortanden missen of ledematen missen door oorlogswonden, ieder kind heeft hetzelfde recht op onze bescherming en zorg”, stelt Rania. “In theorie is het duidelijk: ieder recht voor ieder kind. En toch worden zo veel kinderen ter wereld dit recht ontnomen, met name in oorlogsgebieden. Erger nog, mensen zijn ongevoelig geworden voor hun pijn”, meent de vrouw van koning Abdullah.

Volgens Rania woont een op de zes kinderen in oorlogsgebied en worden er iedere dag tientallen kinderen gedood of verminkt. “Ze worden van ieder recht bestolen, van leven en zekerheid, maar ook van onderwijs, gezondheid, privacy en bescherming tegen misbruik. Onze ergste nachtmerries zijn voor hen dagelijkse kost”, stelt de Jordaanse koningin.

Oproep

In december werd een onderzoek gepubliceerd over de psychische gezondheid van de kwetsbaarste kinderen in de Gazastrook. Volgens Rania gaf 96 procent van de ondervraagden aan dat ze voelden dat ze niet lang meer te leven hadden. “Bijna de helft van hen zei dat ze dood wilden gaan. Ze wilden geen astronaut of brandweerman worden zoals andere kinderen. Ze wilden dood. Hoe hebben we onze mensheid zo ver laten komen?”

Rania dringt er daarom bij de wereldwijde gemeenschap op aan om de belofte na te komen van “ieder recht voor ieder kind”. “Zonder gelijke toepassing klinken mondiale afspraken hol. Want als een recht opzettelijk kan worden ontzegd, dan is het helemaal geen recht. Het is een voorrecht voor de paar gelukkigen.”