Koningin Rania deelt voorbereidingen op huwelijk Hoessein

In Jordanië zijn de voorbereidingen op het huwelijk van kroonprins Hoessein en zijn verloofde Rajwa in volle gang. Koningin Rania deelde maandag op Instagram een video waarin talloze mensen druk bezig zijn met de festiviteiten.

“Dank aan iedereen die een stap extra zet om het feest extra speciaal te maken”, schrijft de koningin in het onderschrift. Hoessein en Rajwa treden op 1 juni in het huwelijk. Hij is de oudste zoon van koning Abdullah en koningin Rania.

Bij het huwelijk zijn ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochter prinses Amalia aanwezig, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vorige week bekend.