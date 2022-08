Koningin Rania dol op aanstaande schoondochter Rajwa

De Jordaanse koningin Rania kan haar geluk niet op met haar aanstaande schoondochter Rajwa. Op Instagram plaatst de vorstin donderdag een foto van haarzelf met de verloofde van haar zoon Hussein en spreekt in het bijschrift van “mijn derde dochter”.

“Verheugd om mijn derde dochter, de aanstaande bruid van Al Hussein, Rajwa, te verwelkomen in de familie! We zijn zo blij voor jullie allebei”, schrijft de echtgenote van koning Abdullah II van Jordanië bij de foto. Wanneer Hussein en Rajwa gaan trouwen is nog niet bekend.

Woensdag werd bekend dat Hussein, de kroonprins van Jordanië, zich verloofd had met zijn Rajwa. Ook toen deelde Rania haar blijdschap via sociale media. “Ik had niet gedacht dat het mogelijk was om zoveel vreugde in mijn hart te bewaren!”, schreef ze onder meer bij een foto met haar oudste zoon. Naast Hussein (28) hebben Rania en Abdullah nog drie kinderen, dochters Iman en Salma en zoon Hasjem.