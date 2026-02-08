Koningin Rania draagt jas van 4700 euro bij staatsbezoek Turkije

Koningin Rania van Jordanië droeg tijdens een officieel bezoek aan Turkije een wollen jas van modehuis Alaïa met een winkelwaarde van ongeveer 4700 euro, schrijft HELLO! Magazine. Ze had de jas zaterdag aan bij een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en first lady Emine Erdogan in het Dolmabahçepaleis in Istanbul.

De mantel, met afgeronde schouders en een getailleerd silhouet, werd gecombineerd met een fluwelen midi-rok van Dries Van Noten en een crèmekleurige blouse met hoge hals. Als accessoires koos de koningin onder meer items van Fendi, Jimmy Choo en Loewe.

Koningin Rania vergezelde haar echtgenoot, koning Abdullah, bij het staatsbezoek. Beelden van de ontmoeting en de kleding werden gedeeld via de officiële kanalen van het Jordaanse hof en op sociale media van de koningin.