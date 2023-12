Koningin Rania: Gaza in twee maanden tijd veranderd in een hel

De Jordaanse koningin Rania heeft in een donderdag verschenen stuk in The Washington Post aandacht gewijd aan de oorlog tussen Israël en Hamas. De 53-jarige vorstin, zelf dochter van Palestijnse ouders, beschreef daarin onder meer het leed onder Palestijnse burgers in de Gazastrook. Volgens Rania heeft Israël Gaza, sinds het begin van het huidige conflict, “in een hel veranderd”.

Bij het beschrijven van de humanitaire situatie, met inmiddels meer dan 20.000 doden, ruim 50.000 gewonden en 2 miljoen ontheemden, benadrukte Rania de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren. “Als je zou kunnen voorkomen dat nog eens honderden of duizenden kinderen sterven, zou je dat dan doen?” Ook plaatst ze vraagtekens bij de proportionaliteit van het handelen van de Israëlische overheid. “Hoe kan het uithongeren van een bevolking worden beschouwd als een legitieme vorm van zelfverdediging?”

“Sinds 7 oktober zijn de meeste slachtoffers in Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook burgers. Of ze nu gedood, ontvoerd of onterecht vastgehouden zijn, elke persoon laat een onvervulbare leegte achter.” Verschil in hoe leed ervaren wordt, Palestijn of Israëliër, is er volgens Rania niet. “Er is geen verschil tussen de pijn die Palestijnse moeders en Israëlische moeders voelen bij het verlies van een kind.”

Eind oktober liet de koningin zich ook al kritisch uit over het conflict. Zo beschuldigde ze westerse leiders in een interview met CNN ervan met twee maten te meten als het gaat om het veroordelen van Israël tijdens de oorlog. Ook hekelde ze de volgens haar “oorverdovende stilte” als het gaat om het oproepen tot een staakt-het-vuren.