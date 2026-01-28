Koningin Rania in Washington voor Melania-documentaire

Koningin Rania heeft een bezoek gebracht aan Washington D.C. om een speciale vertoning bij te wonen van de documentaire over Melania Trump, waarin de Jordaanse koningin zelf ook te zien is.

Rania deelde op sociale media een reeks foto’s van het bezoek aan de hoofdstad en haar ontmoeting met de vrouw van vicepresident JD Vance. “Ik was erg blij om gisteren in Washington D.C. de echtgenote van de vicepresident van de Verenigde Staten, Usha Vance, te ontmoeten”, laat ze weten op Instagram.

Daarnaast gebruikte Rania de gelegenheid om haar zoon, prins Hashem, weer te zien. De koningin laat weten een “geweldige tijd” te hebben doorgebracht met de prins die momenteel studeert aan Georgetown University in Washington D.C.