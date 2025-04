Koningin Rania: paus was onschatbare voorvechter van vrede

Koningin Rania van Jordanië vindt dat er met het overlijden van paus Franciscus “een onschatbare voorvechter van vrede en mededogen” is verloren. Dat schrijft ze in een bericht op X.

“In een wereld die vaak harteloos kan aanvoelen, had paus Franciscus altijd liefde over voor de minderbedeelden, vluchtelingengezinnen en kinderen in oorlogsgebieden, in Gaza en over de hele wereld”, stelt Rania. “Moge hij in vrede rusten.”

De echtgenote van koning Abdullah zag de paus in februari nog tijdens een internationale top over kinderrechten in het Vaticaan. Rania zat toen naast Franciscus.

In 2014 ontving de Jordaanse koninklijke familie de paus in het paleis in Amman. Ook hebben koning Abdullah en koningin Rania enkele keren een privéonderhoud met Franciscus gehad in het Vaticaan.

Eerder maandag reageerde koning Abdullah al op het overlijden van de paus. Hij noemde hem onder meer “de paus van het volk”.