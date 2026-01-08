Koningin Rania trekt woestijnduinen in met dochter Salma

De Jordaanse koningin Rania en haar dochter prinses Salma hebben woensdag een bezoek gebracht aan de woestijnvallei Wadi Rum. De twee ontmoetten lokale touroperators en verkenden het natuurgebied onder meer per jeep en trein, is te zien op foto’s die de koningin op sociale media heeft geplaatst.

“Noem me bevooroordeeld, maar ik kan me simpelweg geen adembenemendere plek op aarde voorstellen”, schrijft Rania bij de plaatjes. “Een must-see, en slechts een korte rit verwijderd van ons prachtige Petra.”

Wadi Rum staat ook wel bekend als de Vallei van de Maan en is UNESCO-werelderfgoed en beschermd gebied in het zuiden van Jordanië. Het bestaat uit woestijnlandschappen met uitgestrekte zandsteenformaties en roodgouden duinen.

Het natuurgebied is niet alleen populair onder toeristen maar ook als filmlocatie voor zowel lokale als internationale films. De zandduinen van Wadi Rum dienen als decor voor verschillende films die zich afspelen op buitenaardse planeten, zoals Dune, Star Wars en The Martian.