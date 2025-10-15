Koningin Rania vond ontmoeting met paus ‘grote eer’

Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië hebben een ontmoeting gehad met paus Leo XIV. Het koningspaar werd ontvangen in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad.

“Het was een grote eer om samen met de koning paus Leo te ontmoeten”, schrijft Rania op Instagram bij enkele foto’s van het moment. Het was de eerste keer dat het Jordaanse koningspaar paus Leo, die eerder dit jaar werd geïnaugureerd, ontmoette.

Volgens het Jordaanse persbureau Petra spraken de paus en Abdullah onder meer over de situatie in Gaza. De koning onderstreepte de noodzaak om de oorlog te beëindigen en dat er voldoende noodhulp moet worden geleverd. De paus en Abdullah bespraken ook manieren om samen te werken voor vrede.