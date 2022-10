Koningin reist na staatsbezoek door naar Washington voor VN-werk

Koningin Máxima reist na het staatsbezoek aan Zweden door naar de Amerikaanse hoofdstad Washington voor de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daar zal ze onder meer toespraken houden voor haar werk bij de Verenigde Naties om digitale financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijk te maken.

Vrijdagmiddag (lokale tijd) spreekt Máxima samen met IMF-topvrouw Kristalina Georgieva op een bijeenkomst over de voor- en nadelen van digitaal geld van centrale banken. Vervolgens is ze die avond co-host bij een werkdiner bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. Daar zijn ook vertegenwoordigers van financiële instellingen en andere organisaties uit de Verenigde Staten aanwezig.

Zaterdagochtend staat er opnieuw een toespraak op de agenda. Die gaat over cijfers van de Wereldbank over bankrekeningen. Verder zijn er die dag gesprekken gepland met vertegenwoordigers van regeringen uit diverse landen.

Staatsbezoek

Voor de koningin is het daarmee een drukke week. Tot en met donderdag is ze met haar man koning Willem-Alexander op een driedaags staatsbezoek in Zweden. Daar is eveneens sprake is van een flink programma aan ontmoetingen en bezoeken.

Máxima zet zich al sinds 2009 in als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Door ervoor te zorgen dat alle mensen bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen en een verzekering of een lening kunnen afsluiten, nemen hun kansen op economische en sociale ontwikkeling toe. De koningin maakt zich er hard voor dat dit onderwerp overal goed op de agenda staat en probeert extra aandacht te vragen voor achtergestelde groepen zoals vrouwen, mensen met een laag inkomen en kleine boerenbedrijven.