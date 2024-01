Koningin Silvia bezoekt school samen met Brigitte Macron

Koningin Silvia van Zweden heeft samen met Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president, een bezoek gebracht aan een school in Stockholm. De twee gingen samen naar de Rinkebyschool, in een wijk aan de noordwestelijke rand van de hoofdstad.

Silvia en Macron werden verwelkomd door Lotta Edholm, de Zweedse minister voor Scholen, locoburgemeester Emilia Bjuggren en directeur Martin Malmberg. Na presentaties over de school, liepen Silvia en Macron samen door het gebouw, waar zij een rondleiding kregen.

Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte zijn dinsdag in Zweden gearriveerd. Zij brengen twee dagen in het Scandinavische land door voor een staatsbezoek. Een belangrijk onderwerp tijdens het bezoek is de mogelijke toetreding van Zweden tot de NAVO.