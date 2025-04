Koningin Silvia gebruikt wandelstok na voetoperatie

Koningin Silvia van Zweden is donderdag voor het eerst sinds haar voetoperatie begin deze maand weer in het openbaar getreden. Samen met haar man koning Carl Gustaf was ze in Duitsland voor de uitvaart van Andreas van Saksen-Coburg-Gotha, een neef van de koning.

De 81-jarige Silvia gebruikte een wandelstok bij het lopen, is te zien op beelden die Zweedse media hebben gedeeld. De koningin moest onder het mes vanwege een knobbelteen (hallux valgus). Ze moest daarna enkele weken revalideren.

Bij de uitvaart was ook prinses Madeleine aanwezig. Van Saksen-Coburg-Gotha was de peetvader van de jongste dochter van Carl Gustaf en Silvia.

Voor het Zweedse koningspaar staat zaterdag weer een uitvaart op de planning. Dan zijn ze in Rome voor de begrafenis van paus Franciscus.