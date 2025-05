Koningin Silvia in New York geëerd voor humanitair werk

Koningin Silvia van Zweden heeft de Global Humanitarian Ellis Island Medal of Honor ontvangen. De 81-jarige vorstin kreeg de prijs voor haar inzet voor humanitaire doelen. Ze ontving de onderscheiding tijdens een ceremonie op Ellis Island in New York.

De organisatie prees de koningin voor “haar levenslange inzet voor humanitaire doeleinden, met name haar werk voor de bescherming van kwetsbare kinderen via de World Childhood Foundation en Mentor Foundation, haar leiderschap in het bevorderen van dementiezorg via Silviahemmet, en haar betrokkenheid bij het versterken van jongeren en het ondersteunen van mensen met een beperking wereldwijd”. Silviahemmet is een Zweedse stichting die verpleegkundigen opleidt tot specialisten in dementiezorg.

De Global Humanitarian Ellis Island Medal of Honor is een Amerikaanse onderscheiding die wordt uitgereikt aan internationale leiders. Prinses Madeleine, vicevoorzitter van Childhood, vergezelde de koningin bij de ceremonie.