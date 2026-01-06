Koningin Silvia in Zweedse documentaire over het jaar 1976

Koningin Silvia is te zien in een Zweedse televisiedocumentaire over 1976, het jaar waarin ze zich verloofde en trouwde met koning Carl Gustaf. De film, Året var 1976 (Het jaar was 1976), is te zien bij de Zweedse publieke omroep SVT.

In het programma deelt de koningin haar herinneringen aan de aankondiging van de verloving en het daaropvolgende huwelijk met de koning, deelt het Zweedse hof. De verloving en het huwelijk zijn dit jaar precies vijftig jaar geleden.

Tijdens het interview zit Silvia op precies dezelfde groene bank als waar zij en Carl Gustaf tijdens de aankondiging van de verloving op zaten. “Ja, het is een mooie bank, maar een beetje oncomfortabel”, reageert de koningin vijftig jaar later. Ook draagt ze in ieder geval hetzelfde sjaaltje als destijds en mogelijk ook dezelfde witte blouse. “Misschien herkennen velen dit, wat ik toen droeg – toen we op deze bank zaten. Gek genoeg is het nog steeds modern”, lacht de koningin daarover.

In de documentaire van Jonas Fohlin en Eva Tillberg worden ook andere gebeurtenissen uit 1976 belicht, zoals de benoeming van Thorbjörn Fälldin tot nieuwe premier en de komst van de rockbands Kiss en Sweet naar Zweden.