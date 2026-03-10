Koningin Silvia met Poolse presidentsvrouw naar Nationale Opera

Koningin Silvia van Zweden heeft in Warschau de Nationale Opera van Polen bezocht. Ze deed dat samen met Marta Nawrocka, de vrouw van de Poolse president Karol Nawrocki. Het bezoek maakte deel uit van de eerste dag van het Zweedse staatsbezoek aan Polen.

Koning Carl Gustaf en zijn echtgenote begonnen dinsdag aan het driedaagse staatsbezoek aan het Europese land. Het Zweedse koningspaar werd eerder op de dag ontvangen tijdens een ceremonie in het Presidentieel Paleis. Ook legden ze een krans bij het graf van de onbekende soldaat, bezochten ze het parlement en ontmoetten ze Zweden die in Polen wonen.

In het operagebouw kregen Silvia en Nawrocka een rondleiding. Ze bezochten onder andere het naaiatelier. Het podium van het Poolse operahuis staat bekend als een van de grootste ter wereld.

De eerste dag van het staatsbezoek is afgesloten met een staatsbanket in het Presidentieel Paleis in Warschau.